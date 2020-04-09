В Башкирии запретили общественный транспорт до садовых участков

Posted 9 апреля 2020, 08:35
Published 9 апреля 2020, 08:35
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
Руководитель региона заявил, что общественный транспорт до садовых товариществ запрещен по его приказу. Со слов Радия Хабирова, добраться до дачи можно будет только на личном автомобиле.
«Мы разрешаем выезд в сады с 11 апреля. Но на что обращаем внимание, категорически организовать общественный транспорт до садовых участков. Потому что мы разрешаем выезд только на личном автомобилей», — проинформировал Радий Хабиров.
До какого периода действует запрет глава не уточнил, но заявил, что особо в садах делать сейчас нечего из-за холодной погоды.
Напомним, вчера в республике начал работать портал doroga02.ru, где можно зарегистрировать поездку. К текущему моменту зарегистрировано всего лишь 28 тысяч автолюбителей.