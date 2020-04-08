В Башкирии запущен портал, где получают пропуск на поездки во время самоизоляции

Posted 8 апреля 2020, 07:52
Published 8 апреля 2020, 07:52
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Портал, разработанный специально на время полной самоизоляции, объявленной во время режима подготовки к ЧС в регионе, начал работать сегодня утром, 8 апреля.
На портале doroga02.ru жители региона могут получать пропуск на поездку в автомобиле. Для получения нужно зарегистрироваться в системе и создать маршрут. Разрешается ездить только один раз в день в течение 90 минут.
Когда водителя остановит инспектор, ему нужно предъявить разрешение в печатном или электронном виде. Также доказать право на поездку можно, авторизовавшись в системе с телефона и показать маршрут актуальной поездки.
Напомним, о послаблении режима самоизоляции сообщил Радий Хабиров. Он также сообщил, что согласно новым правкам, теперь можно будет ездить за город.