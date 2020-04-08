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Posted 8 апреля 2020, 07:52

Published 8 апреля 2020, 07:52

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии запущен портал, где получают пропуск на поездки во время самоизоляции

В Башкирии запущен портал, где получают пропуск на поездки во время самоизоляции

8 апреля 2020, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Портал начал функционировать сегодня, 8 апреля.

Портал, разработанный специально на время полной самоизоляции, объявленной во время режима подготовки к ЧС в регионе, начал работать сегодня утром, 8 апреля.

На портале doroga02.ru жители региона могут получать пропуск на поездку в автомобиле. Для получения нужно зарегистрироваться в системе и создать маршрут. Разрешается ездить только один раз в день в течение 90 минут.

Когда водителя остановит инспектор, ему нужно предъявить разрешение в печатном или электронном виде. Также доказать право на поездку можно, авторизовавшись в системе с телефона и показать маршрут актуальной поездки.

Напомним, о послаблении режима самоизоляции сообщил Радий Хабиров. Он также сообщил, что согласно новым правкам, теперь можно будет ездить за город.

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