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Posted 8 апреля 2020, 07:21

Published 8 апреля 2020, 07:21

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Мэрия Уфы отрицает подготовку участков на кладбище для умерших с коронавирусом

Мэрия Уфы отрицает подготовку участков на кладбище для умерших с коронавирусом

8 апреля 2020, 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации не согласны с опубликованной ранее журналистами информацией.

В уфимской администрации сообщили, что в настоящий момент муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. В мэрии также проинформировали, что администрация не отводила участки на отдельные захоронения для людей с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, о том, что на Северном кладбище резервируют 1000 мест для захоронения умерших с коронавирусом сообщал «Коммерсантъ – Уфа» со ссылкой на представителя МБУ «Комбината спецобслуживания Уфы».

Журналисты также передали от источника, что на комбинате разработана специальная инструкция для проведения похорон такого рода. Особое внимание уделено опыту подобных захоронений в Москве и европейских странах.

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#Общество#Новости#Карантин
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