Мэрия Уфы отрицает подготовку участков на кладбище для умерших с коронавирусом

В уфимской администрации сообщили, что в настоящий момент муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. В мэрии также проинформировали, что администрация не отводила участки на отдельные захоронения для людей с подтвержденным коронавирусом.