Мэрия Уфы отрицает подготовку участков на кладбище для умерших с коронавирусом

Posted 8 апреля 2020, 07:21
Published 8 апреля 2020, 07:21
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
В уфимской администрации сообщили, что в настоящий момент муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. В мэрии также проинформировали, что администрация не отводила участки на отдельные захоронения для людей с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, о том, что на Северном кладбище резервируют 1000 мест для захоронения умерших с коронавирусом сообщал «Коммерсантъ – Уфа» со ссылкой на представителя МБУ «Комбината спецобслуживания Уфы».
Журналисты также передали от источника, что на комбинате разработана специальная инструкция для проведения похорон такого рода. Особое внимание уделено опыту подобных захоронений в Москве и европейских странах.