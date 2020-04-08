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Лица Победы. Тамара Рунова: Под минометным обстрелом дважды исправляла порывы связи

8 апреля 2020, 06:00
Фото: vk.com
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Рунова Тамара Федоровна. 1924 года рождения.

Из наградного листа:

«Красноармеец Рунова, дежуря на телефонном коммутаторе на наблюдательном пункте командира бригады, 30 апреля 1945 года в деревне Забржег на Одере (Чехословакия) при порыве телефонной связи с командующим 4 дивизиона ночью под ружейно-минометным обстрелом противника исправила порыв 2 раза, чем обеспечила управление огнем минометной батареи 4 дивизиона, отбивающего контратаку противника. За проявленное мужество и отвагу награждена медалью «За боевые заслуги».

Фото: vk.com

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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