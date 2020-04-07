Лица Победы. Поликарп Ломов: Первым ворвался в дом на окраине и убил немецких солдат

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что во время боевых действий полка в Восточной Пруссии с 13.01.1945 года по 15.02.1945 года, действуя исключительно смело, в бою за город Раушен в составе экипажа уничтожил 1 орудие противотанковой обороны и две 75-мм пушки противника. Награжден медалью «За отвагу» за то, что в боях за город Пиллау 24 апреля 1945 года с группой бойцов первым ворвался в дом на окраине города, где автоматным огнем уничтожил 2-х немецких солдат».