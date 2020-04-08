mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2020, 10:19

Published 8 апреля 2020, 10:19

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

«Дети достойно выдержали» — Минобр Башкирии о переходе на дистанционное обучение

«Дети достойно выдержали» — Минобр Башкирии о переходе на дистанционное обучение

8 апреля 2020, 10:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министр образования РБ Айбулат Хажин прокомментировал основные проблемы, с которыми столкнулось ведомство в первые дни нового формата обучения.

— В понедельник был достаточно сложный интернет-трафик: основные провайдеры — Башинформсвязь, Уфанет и Дом.ру отметили, что нагрузка превысила их возможности. Надо отдать должное, они практически в течение дня решили вопрос — на следующий день проблем с трафиком практически не наблюдалось, — отметил министр образования Башкирии.

Также проблемы возникли с ресурсами цифровых образовательных платформ. В частности, в понедельник около 16 млн школьников страны начали на них работать, что привело к тому, что большая часть из них не выдержала такой нагрузки. С аналогичной ситуацией столкнулась и региональная система «АИС Образование», которая обеспечивает возможность ставить оценки и размещать информацию об учебном процессе.

— При большом стечении желающих посетить платформу одномоментно — а их было более миллиона — она, к сожалению, тоже не выдержала. Наши коллеги сумели быстро отработать, и уже во вторник было всего 5 обращений на весь регион, что система несколько заторможенно работает.

По словам Айбулата Хажина, 6 апреля из 42 тыс. онлайн-уроков сорвалось 146, 7 апреля сорвалось лишь 15 уроков.

— В целом же, дети достойно выдержали эту сложную ситуацию. Мы тестировали систему накануне и предположили, что подобные проблемы могут возникнуть, поэтому рекомендовали учителям в случае невозможности провести онлайн-урок подстраховаться электронными кейсами, что массово и произошло, — добавил министр.

Напомним, с 6 апреля школы Башкирии перешли на дистанционное обучение. Ранее, с 23 марта в новом формате стали работать вузы региона.

Материалы по теме
В Башкирии с понедельника все школы вновь начнут учитьсяБесконтактная передача знаний: как вузы Башкирии переходят на дистанционное обучение
#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика