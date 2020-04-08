«Дети достойно выдержали» — Минобр Башкирии о переходе на дистанционное обучение

Также проблемы возникли с ресурсами цифровых образовательных платформ. В частности, в понедельник около 16 млн школьников страны начали на них работать, что привело к тому, что большая часть из них не выдержала такой нагрузки. С аналогичной ситуацией столкнулась и региональная система «АИС Образование», которая обеспечивает возможность ставить оценки и размещать информацию об учебном процессе.