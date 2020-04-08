mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2020, 13:32

Published 8 апреля 2020, 13:32

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Администрация Уфы сообщила о перекрытии Комсомольской улицы

Администрация Уфы сообщила о перекрытии Комсомольской улицы

8 апреля 2020, 13:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Перекрытие участка улицы запланировано из-за ремонта.

По данным муниципалитета, планируется перекрыть участок от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева по четной стороне. Ездить предлагается по двум полосам нечетной стороны Комсомольской улицы.

В администрации отметили, что движение транспорта будет перекрыто в период с 9 апреля до 15 июня. В муниципалитете напомнили, что протяженность реконструкции составит 3,84 километра. Работы были начаты в сентябре 2019 года, завершить их планируется до конца 2021 года.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

#Общество#Новости#Ремонт дорог#Ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика