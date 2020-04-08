Администрация Уфы сообщила о перекрытии Комсомольской улицы

В администрации отметили, что движение транспорта будет перекрыто в период с 9 апреля до 15 июня. В муниципалитете напомнили, что протяженность реконструкции составит 3,84 километра. Работы были начаты в сентябре 2019 года, завершить их планируется до конца 2021 года.