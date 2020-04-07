Смерть под щитом: в мэрии Уфы заявили, что не в праве проверять рекламные конструкции

В этом же сообщение мэрии опубликована информация о собственнике злополучной рекламной конструкции. В марте 2017 года по результатам конкурсных процедур разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции было выдано ООО «Гэллэри Сервис», срок действия договора - 10 лет.