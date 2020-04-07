В Уфе сильный порыв ветра снес рекламный щит, который насмерть придавил женщину

Фото лежащей прямо на улице женщины прислали очевидцы. Судя по их словам, женщина вышла в магазин за продуктами. В какой-то момент сильный порыв ветра снес рекламный щит, который придавил ее. На место незамедлительно направили бригаду «скорой помощи». Но, к сожалению, от полученных травм она скончалась прямо на месте. Ранее горожане обращали внимание на щит, который был слабо установлен.