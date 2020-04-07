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В Уфе сильный порыв ветра снес рекламный щит, который насмерть придавил женщину

7 апреля 2020, 08:35
Фото: Mkset.ru
Происшествие произошло сегодня, 7 апреля, в полдень около магазина по ул. Ферина, 4.

Фото лежащей прямо на улице женщины прислали очевидцы. Судя по их словам, женщина вышла в магазин за продуктами. В какой-то момент сильный порыв ветра снес рекламный щит, который придавил ее. На место незамедлительно направили бригаду «скорой помощи». Но, к сожалению, от полученных травм она скончалась прямо на месте. Ранее горожане обращали внимание на щит, который был слабо установлен.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты МЧС Башкирии объявили в республики штормовое предупреждение и сообщили о сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. В управлении гражданской защиты населения Уфы напомнили о порывах ветра до 20 м/с.

«Напоминаем, что в целях вашей безопасности старайтесь избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и т. п. Автовладельцам не следует оставлять свой транспорт вблизи насаждений, заборов, ненадежных конструкций, а также не нужно парковать машину вплотную к стенам жилых домов и административных зданий», — настоятельно рекомендуют спасатели.

#Новости#Фотофакт#Надежда Валитова#Происшествия
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