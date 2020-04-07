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Mkset объявляет акцию с целью поддержки малого и среднего бизнеса в Башкирии

7 апреля 2020, 06:15
Фото: Mkset.ru
Медиакорсеть будет бесплатно размещать готовые информационные материалы от компаний малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

В кризисных условиях так называемого режима полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие предприниматели Башкирии столкнулись с серьезными проблемами.

Сетевое издание Медиакорсеть объявляет акцию в поддержку малого и среднего бизнеса, в рамках которой будет бесплатно размещать готовые информационные материалы.

Разместить информацию о своей компании на нашем новостном сайте можно будет бесплатно с 7 апреля вплоть до конца мая этого года. Основное условие размещения — социальная значимость услуги.

Мы готовы разместить материалы о том, какие полезные и социально значимые услуги оказывают предприятия республики ее жителям, какой вклад вносят в развитие экономики Башкирии. Приоритет отдается материалам, предоставленным небольшими производствами, фермерскими хозяйствами и компаниями, оказывающими услуги населению.

Информация должна укладываться в 2500 знаков. Мы можем опубликовать только одну новость от компании. Присылать ее можно с пометкой «Помощь бизнесу Башкирии» на электронную почту [email protected]. Здесь вы также можете задать все свои вопросы.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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