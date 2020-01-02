17 лучших лонгридов Mkset 2019: Рублевка, Сибай, бизнес для своих, силовики и суициды

2019-й стал для нас особенным: редакция сменила состав, новым главным редактором стала Лилия Клюковская. Несмотря на перемены, мы сумели закрепить наши лидирующие позиции, и по-прежнему входим в пятерку самых цитируемых СМИ Башкирии, а в категории «Интернет» занимаем первое место, на первой журналистской премии «Я/МЫ Медиа» в Уфе нашу редакцию признали лучшей.
Теневой бизнес экс-главы района в Башкирии: продал свое здание сельсовету и купил BMW
Минзаля Аскарова провела несколько дней в Зианчуринском районе Башкирии и написала оттуда сразу несколько крупных репортажей о катастрофическом наследии бывшего главы района Альфариса Байчурина, ныне занимающего кресло депутата Курултая республики. В частности, редакция располагала свидетельствами людей, которые утверждают, что Альфарис Байчурин вынудил администрацию Исянгуловского сельсовета приобрести принадлежавшее себе здание за счет республиканского бюджета, а половина имущества и прибыли одного из самых успешных строительных предприятий района, ООО «СК Зауралье», принадлежало ему.
История башкирской Рублевки: Как отнимали землю у простых людей для «своих»
Где, на ваш взгляд, самая дорогая земля в Башкирии? Как именно ее получают и что из себя представляют элитные поселки? Татьяна Майорова рассказала об истории башкирской Рублевки, наглядно показывающей нам, как для «избранных» законы не действуют и нарушаются права простых граждан.
Почему некоторые полицейские в Башкирии стали самоубийцами
Тема, попавшая в федеральную повестку — рекордное число сотрудников в полиции Башкирии покончили с собой. На Башкирию приходится 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции, происшедших в прошлом году. Надежда Абдрашитова подробно изучила некоторые из них и предсказуемо пришла к печальным выводам. Материал был отмечен жюри Независимой журналисткой премии «Редколлегия».
Испытано на себе: Легко ли попасть на службу в полицию Башкирии
В продолжение темы выше — журналистка самостоятельно решила пройти полное психологическое обследование для того, чтобы понять, что из себя представляет отбор в ряды башкирской полиции. Репортаж признали лучшим на премии «Я/МЫ Медиа» в Уфе.
Роберт и Римма ищут сына
Вот уже более года Семья Газиевых ищет своего сына — 19-летнего уфимца Артура, бесследно пропавшего 30 января 2018 года. За прошедший год нигде не всплыли документы парня, сигнал мобильного затерялся, опрошенные друзья, знакомые ничем не помогли, уличные видеокамеры так и не зафиксировали его лицо — Артур исчез без следа. О поисках длиною в год, о надежде и родительской любви — в трогательной истории, описанной Лидой Богатыревой. Материал также был отмечен жюри Независимой журналисткой премии «Редколлегия».
Муки памяти: почему место крушения санпоездов в Башкирии зарастает бурьяном
Всего в часе езды от Уфы находится место трагической гибели 38 раненных бойцов и четырех молоденьких сандружинниц, о существовании которого многие жители Башкирии даже не подозревают. Перед тем, как отправиться на место трагедии, автору Татьяне Майоровой не раз приходилось слышать от властьимущих настойчивый совет «не лезть в эту тему».
Уфалогия: Насколько Уфа чистый город — мнения горожан и экспертов
В этом году, разумеется, не обошлось без нашего любимого медиапроекта «Уфалогия», который в этот раз целиком и полностью был посвящен все-таки провалившейся мусорной реформе. Проект это показал наглядно.
Фальсификат смерти: что не так со статистикой и профилактикой самоубийств в Башкирии
Одно из главных расследований Медиакорсети этого года — большая статья о поддельной статистике самоубийств в Башкирии, которую подготовила Минзаля Аскарова. Материал был отмечен жюри Независимой журналисткой премии «Редколлегия», а также «Вместе Медиа Приволжье».
ПДК неправды превышена: учёный из Уфы нашел способ решения проблем
Если в 2019 году окончательно стало известно о судьбе шихана Куштау, то судьба жителей Сибая, более года живущих от и до превышения диоксида серы, все еще неясна. Известный профессор Марс Сафаров предлагает метод, который поможет решить одновременно экологические и экономические проблемы, однако его пока никто не услышал.
«Стоматология ужаса»: В Башкирии врач признался, что не имел права лечить детей
Шокирующую, абсурдную историю о состоянии доступности медпомощи в районах Башкирии рассказал Марат Гареев. Важно понимать, что благодаря этой резонансной публикации родители девочки, лицо которой изуродовал стоматолог без права работать в клинике, смогут получить крупную моральную компенсацию.
Лицом к стене. Как драка следователей и полицейских в Уфе переросла в уголовное дело
В запутанном деле двух силовых структур разбиралась Лидия Богатырева. В деле, как выяснилось, оказалось больше вопросов, чем ответов. Материал был отмечен жюри Независимой журналисткой премии «Редколлегия».
В Башкирии дознавателя полиции осудили по делу, которого не должно было быть
Еще одно показательное дело, которое тщательно изучил Марат Гареев. Этот кейс — собрание всех возможных и невозможных нарушений закона всеми участниками административного, уголовного и судебного производства. Правовой нигилизм как он есть.
Здорово и вечно: почему критика Мединского не изменит культурную политику Башкирии
Справедливости ради, на наш субъективный взгляд, практически любой лонгрид Андрея Королева мог бы получить звание «лучшего за год». Однако мы предпочли остановиться именно на этом тексте, поскольку скандальное заявление министра культуры России Владимира Мединского о том, что Башкирия не справляется нацпроектом «Культура», стало своеобразным подведением итогов года.
Земский доктор по блату: в Башкирии миллионы по федеральному проекту выдали незаконно
Еще один важный текст года рассказывает о скандальной ситуации, которая существенно повлияла на репутацию одной из главных социальных программ республики. Глава республики Радий Хабиров после этой публикации лично взял на контроль расследование этого дела.
Эра беспредела: Почему о событиях декабря 2004 года в Башкирии спорят до сих пор
Правозащитники и стражи порядка по-прежнему расходятся в оценке милицейской спецоперации, но сходятся в одном: забывать о тех событиях никак нельзя, в том числе, и для того, чтобы подобное не повторилось.
Татьяна Майорова, выслушав мнения всех сторон, поделилась и своими воспоминаниями о событиях, которые произошли 15 лет назад в Благовещенске.
«Живу и дышу за двоих»: мать погибшего в Сибае шахтера изложила свою версию трагедии
И снова о Сибае. Этот материал Татьяны Майоровой изначально задумывался как срез мнений очевидцев экологического бедствия в Сибае. Но разговор с Забирой Иргалиной заставил пересмотреть задуманное. Исповедь этой женщины, которая уже почти год борется за правду о смерти ее сына-шахтера, затмила мнения остальных наших собеседников о пережитом за этот год.
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя: «Мы всё ещё боимся за её жизнь»
Одно из (если не самое, конечно) громких уголовных дел года - безусловно, судебное разбирательство вокруг группового изнасилования высокопоставленными полицейскими 24-летней девушки-дознавателя, дочери крупного чиновника Росгвардии республики, ныне занимающего пост вице-премьера республики. Ирина Валиева, представляющая интересы девушки-дознавателя в суде, дала эксклюзивное интервью Медиакорсети, которое мы опубликовали в день оглашения приговора, - 26 декабря. В нем она рассказала подробности дела, прославившего нашу республику далеко за ее пределами.