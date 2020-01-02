17 лучших лонгридов Mkset 2019: Рублевка, Сибай, бизнес для своих, силовики и суициды

Вот уже более года Семья Газиевых ищет своего сына — 19-летнего уфимца Артура, бесследно пропавшего 30 января 2018 года. За прошедший год нигде не всплыли документы парня, сигнал мобильного затерялся, опрошенные друзья, знакомые ничем не помогли, уличные видеокамеры так и не зафиксировали его лицо — Артур исчез без следа. О поисках длиною в год, о надежде и родительской любви — в трогательной истории, описанной Лидой Богатыревой. Материал также был отмечен жюри Независимой журналисткой премии «Редколлегия».