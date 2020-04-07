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Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект об ответственном отношении к животным

7 апреля 2020, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Законопроект регулирует про создание и работу приютов, отлов и содержание животных.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, законопроект предусматривает, что животных после отлова нельзя умерщвлять, а стерилизовать, прививать и выпускать в прежнее место обитания.

Кроме того, по новым правилам, нельзя отлавливать животных при детях, а потерявшихся нужно возвращать владельцем. На приюты также будет возложена обязанность заниматься поиском новых хозяев для животных, от которых отказались прежние владельцы.

«Процесс отлова теперь обязательно должен будет фиксироваться на видеокамеры, как и выпуск впоследствии бездомного животного на волю. Надзорные органы будут вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи», – проинформировал Толкачев.

Председатель парламента отметил также, что законопроект направлен на защиту животных и укрепление принципов нравственности в обществе.

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