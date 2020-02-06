В Башкирии бездомных животных будут отлавливать и стерилизовать

В Госсобрании-Курултае Башкирии приняли законопроект, регулирующий обращение с безнадзорными животными.
Теперь ответственность за бездомных лежит на муниципалитете, отметил спикер парламента Константин Толкачев. По его словам, новые правила подразумевают, что здоровых бродячих животных нужно стерилизовать и отпускать на волю, больных усыплять, а агрессивных содержать в специальных приютах.
«Численность бродячих животных нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных и паразитарных болезней. Но способы должны быть гуманными. Если стерилизация в этом вопросе так же эффективна, как усыпление, то мы должны выбрать жизнь», – отметил парламентарий.
Всего на регулирование численности бездомных животных ранее выделялось 63,4 млн рублей, теперь же финансирование будет рассчитываться иначе, в сторону увеличения, заключил Толкачев.