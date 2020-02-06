В Башкирии бездомных животных будут отлавливать и стерилизовать

«Численность бродячих животных нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных и паразитарных болезней. Но способы должны быть гуманными. Если стерилизация в этом вопросе так же эффективна, как усыпление, то мы должны выбрать жизнь», – отметил парламентарий.