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В Башкирии объявили еще одну неделю «жесткой» самоизоляции

6 апреля 2020, 07:22
Фото: pexels.com
Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем брифинге.

В Башкирии с 6 по 12 апреля продлили режим самоизоляции, связанный с профилактикой распространения коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал глава региона Радий Хабиров.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщали о возможной отмене режима самоизоляции. Радий Хабиров прокомментировал эти слухи.

— Просто и в обществе пошли разговоры, и в Российской Федерации в целом пошли разговоры, и мне сказали, и я сам говорил о демократизации, но это имелось ввиду немножко другое. Мы демократизировать будем нашу экономику и дадим ход работе целому ряду предприятий. Но режим самоизоляции мы держим, — отметил он.

По словам главы Башкирии, по показаниям эпидемиологов две недели — «это очень важный срок». Он также отметил невозможность запланировать все заранее — о необходимости следовать логике событий».

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