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«У нас люди послушные»: Радий Хабиров похвалил жителей за соблюдение самоизоляции

6 апреля 2020, 07:25
Фото: Youtube.com
По словам руководителя региона, обязывать платить штраф будут лишь в крайних случаях.

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ признался, что сейчас у правоохранительных органов есть большие полномочия привлекать к ответственности жителей республики за нарушение самоизоляции. Несмотря на это он еще раз отметил, что в приоритете разъяснительные беседы.

— Сильно злоупотреблять этим не будем. Только в случаях, когда нас не слышат, мы будем применять административное принуждение. У нас люди послушные, ответственные, очень солидарные с нами, — отметил Радий хабиров.

По словам руководителя региона, на данный момент в республике, где поживают более четырех миллионов человек, составлено 35 протоколов. По данным МВД сотрудники полиции провели 645 профилактических бесед.

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