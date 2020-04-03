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Минздрав Башкирии создал отдельную почту для предложений по благотворительности

3 апреля 2020, 10:56
Фото: pixabay.com
Об этом сообщили на ежедневном брифинге по борьбе с коронавирусом.

Горячая линия для предложений по благотворительной помощи появилась в Башкирии. Теперь свои идеи и пожелания жители и гости республики могут направлять по электронной почте [email protected]

Напомним, сегодня, 3 апреля, на брифинге также озвучили просьбу от министерства здравоохранения. Оказывается, нашей медицине не хватает ведер, одноразовой посуды для пациентов и персонала, зеркал в полный рост, канцтоваров и стеллажей для одежды и обуви. Все это они готовы принять в дар от жителей республики.

Если вы хотите стать волонтером и в эти трудные дни помочь нуждающимся, вы можете обратиться в сообщества:

Если вам или вашим близким нужна помощь, вы можете обратиться за помощью, позвонив по горячей линии 8-800-200-34-11.

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