Минздрав Башкирии создал отдельную почту для предложений по благотворительности

Напомним, сегодня, 3 апреля, на брифинге также озвучили просьбу от министерства здравоохранения. Оказывается, нашей медицине не хватает ведер, одноразовой посуды для пациентов и персонала, зеркал в полный рост, канцтоваров и стеллажей для одежды и обуви. Все это они готовы принять в дар от жителей республики.