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4 апреля ансамбль им. Файзи Гаскарова покажет концерт онлайн

4 апреля 2020, 13:32
Фото: http://gaskarov-ensemble.ru
Выступление состоится в 19 часов на YouTube-канале коллектива.

В концертную программу «Наследие Гаскарова — достояние Республики» вошли хореографические композиции разных жанров, поставленные Файзи Гаскаровым. Это как классические танцы, входящие в репертуар ансамбля на протяжении всего времени существования, так и заново восстановленные номера. Концертная программа удостоена гранта Президента РБ в 2013 году.

Концерт можно увидеть по этой ссылке.

Напомним, художественные успехи Башкирского ансамбля народного танца впервые приходятся на 50-е годы ХХ века. «Зарифа», «Гульназира», «Дружба», «Загида», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы», «Баик», «Три брата», «Подарок», «Башкирский казачий», «Наш праздник», «Тяпян», «Укротители» стали подлинными шедеврами башкирской национальной хореографии. Эти произведения и в настоящее время являются основой репертуара ГААНТ им. Файзи Гаскарова и составляют золотой фонд наследия великого мастера башкирского танца.

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