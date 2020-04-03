Дело – труба: в Башкирии опубликовано разоблачение фейковой новости от видеоблогеров

- Съемка ролика велась на территории старой заброшенной свалки, которая, конечно же, выглядит не самым лучшим образом. Подкрепляя гнетущий эффект, автор рассказывает, что на этот полигон отходы складируются без предварительной сортировки. И мало кто при этом вспомнит, что после введения мусорной реформы 1 января 2019 года это делать просто запрещено. Все достаточно подробно описано в действующем природоохранном законодательстве. Соответственно, любая подобная информация воспринимается как рассказ о прямом нарушении закона, а это уже не шутки, это клевета,- сообщается в новом видеоролике.