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Posted 23 марта 2020, 07:30

Published 23 марта 2020, 07:30

Modified 17 октября 2022, 20:49

Updated 17 октября 2022, 20:49

Коронавирус нанес удар по бюджету Башкирии

23 марта 2020, 07:30
Данная тема рассматривалась на оперативке в правительстве РБ.

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что из-за угрозы коронавируса, которая потребовала мобилизовать все ресурсы, бюджет республики на 2020 года будет подвергнут пересмотру.

Эта мера связана с тем, что возникли непредвиденные ранее расходы на профилактику и лечение пациентов с подозрением на коронавирус и подготовку к нашествию заболевания в Башкирию. Средства также понадобились на поддержку экономики.

В связи с этим будет приостановлено возведение ряда социальных объектов. Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов отнестись с пониманием к создавшееся ситуации.

- Кризис – не время унывать. Это время для возможностей, которые нас ждут. Вирус приходят и уходят, а экономика остается, как и движение вперед, - отметил глава региона.

При этом он призвал не прекращать инвестчасы и встречаться с инвесторами.

Министр экономического развития РБ Рустам Муратов уточнил также, что уже создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики и готовится план срочных мероприятий для господдержки экономики. В частности, будет пересмотрена Республиканская адресная инвестпрограмма.

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#Экономика#Новости#Вирус
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