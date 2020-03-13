В Башкирии ученицу элитной школы госпитализировали с подозрением на коронавирус

Posted 13 марта 2020, 05:29
Published 13 марта 2020, 05:29
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Школьницу забрали медики прямо во время уроков, прибыв в костюмах химзащиты. Подростка врачи решили поместить на карантин
«Прочитала симптомы коронавируса, стало страшно. И не потому, что у меня кашель и голова болит, просто его очень сложно отличить от гриппа, ОРВИ и простуды. Завтра я никуда не пойду, так как буду сдавать анализы на коронавирус. Надеюсь, я здорова», – цитируют ребенка журналисты.
Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что в Уфе также госпитализировали с симптомами коронавируса в РКБ №2 женщину, которая прибыла из Австрии.
Во всем мире ВОЗ объявила пандемию. Врачи рекомендуют избегать мест скопления людей, следить за гигиеной, пользоваться санитайзерами и при первых симптомах обращаться к врачам.