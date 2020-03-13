mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2020, 06:37

Published 13 марта 2020, 06:37

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Следком Башкирии сообщил подробности пожара, в котором погибли три человека

Следком Башкирии сообщил подробности пожара, в котором погибли три человека

13 марта 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По результатам доследственной проверки по факту пожара решено возбудить уголовное дело.

В региональном следственном комитете сообщили, что в пожаре погибли две женщины 45 и 46 лет, а также 46-летний мужчина.

Напомним, Медиакорсеть передавала, что их тела нашли в частном доме в Куюргазинском районе после тушения пожара на улице Совхозной в селе Айсуак. Возгорание началось накануне днем. На момент приезда спасателей, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Следователи работали на месте происшествия вчера уже после тушения пожара. По результатам доследственной проверки сотрудниками ведомства было принято решение возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ ).

Материалы по теме
В Башкирии в страшном пожаре погибли три человекаВ пожаре под Иркутском погибли двое взрослых и трое детей
#Происшествия#Новости#Пожар#Пожары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика