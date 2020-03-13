Следком Башкирии сообщил подробности пожара, в котором погибли три человека

Posted 13 марта 2020, 06:37
Published 13 марта 2020, 06:37
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В региональном следственном комитете сообщили, что в пожаре погибли две женщины 45 и 46 лет, а также 46-летний мужчина.
Напомним, Медиакорсеть передавала, что их тела нашли в частном доме в Куюргазинском районе после тушения пожара на улице Совхозной в селе Айсуак. Возгорание началось накануне днем. На момент приезда спасателей, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Следователи работали на месте происшествия вчера уже после тушения пожара. По результатам доследственной проверки сотрудниками ведомства было принято решение возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ ).