В Уфе стреляли в крупного предпринимателя

По данным "СПАРК-Интерфакс", Павел Кабанов является владельцем ООО «УфаЭнерго». Профиль предприятия - деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров. На официальном сайте компании говорится, что на протяжении многих лет основным видом деятельности предприятия является снабжение и комплектация самонесущим изолированном проводом(СИП) и арматурой для монтажа СИП объектов в Уфе и Республики Башкортостан. Предприятие имеет большие (более 1000 м2) складские помещения в центре Уфы.