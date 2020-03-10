mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии на реке Белой были найдены опасные пятна

10 марта 2020, 07:34
Фото: pixabay.com
На оперативке в правительстве доложили о результатах проверки.

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов рассказал о проблемной ситуации, возникшей 6 марта на реке Белой возле города Благовещенска.

По его словам, специалисты Госкомитета вместе со спасателями нашли на воде пятна нефтесодержащей жидкости диаметром от 6 до 50 см. Пятна были локализованы в одном месте и больше нигде не появились.

После обследования территории был сделан вывод, что, скорее всего, речь идет о разливе топлива от снегоходов.

Вся жидкость была оперативно собрана и утилизирована.

Материалы по теме
Жители Башкирии жалуются на странные химические пятна на рекеЖители столицы Башкирии сообщили о странных белых пятнах на реке УфаЖители Уфы сообщили о подозрительном пятне на реке
#Новости#МЧС#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44