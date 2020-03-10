В Башкирии из пожара эвакуировали 32 человека

Свою работу спасатели начали с эвакуации 34 человек, среди которых были семеро детей. Локализовать пожар удалось в 17:17, полностью ликвидировать в 17:42. По данным МЧС, в результате пожара пострадал 58-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.