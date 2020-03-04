В Башкирии заключенным предложили съедать ложки

Posted 4 марта 2020, 07:04
Published 4 марта 2020, 07:04
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Глава компании Вадим Фаттахов сообщил РИН Новости, что замена столовых алюминиевых ложек на съедобные аналоги поможем предотвратить их использование не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до такого состояния, чтобы использовать ее в качестве холодного оружия.
Господин Фаттахов сообщил, что такой аналог можно употреблять в пищу и есть с его помощью и холодные, и горячие блюда. Состав ложек также не противоречит нормативу питания осужденных.
Руководитель компании отметил, что подготовил к отправке вместе с предложением партию съедобных ложен для детального изучения на пригодность использования в учреждениях УФСИН.