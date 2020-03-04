mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2020, 07:04

Published 4 марта 2020, 07:04

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии заключенным предложили съедать ложки

В Башкирии заключенным предложили съедать ложки

4 марта 2020, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С таким предложением в УФСИН обратилась компания "Первые съедобные ложки".

Глава компании Вадим Фаттахов сообщил РИН Новости, что замена столовых алюминиевых ложек на съедобные аналоги поможем предотвратить их использование не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до такого состояния, чтобы использовать ее в качестве холодного оружия.

Господин Фаттахов сообщил, что такой аналог можно употреблять в пищу и есть с его помощью и холодные, и горячие блюда. Состав ложек также не противоречит нормативу питания осужденных.

Руководитель компании отметил, что подготовил к отправке вместе с предложением партию съедобных ложен для детального изучения на пригодность использования в учреждениях УФСИН.

Материалы по теме
В Башкирии полковника УФСИН поместили под домашний арестВ Башкирии гендиректору компании предъявят обвинение за взятку сотрудникам УФСИННовый начальник УФСИН Башкирии сообщил, будет ли менять команду
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#УФСИН
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика