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В Башкирии гендиректору компании предъявят обвинение за взятку сотрудникам УФСИН

21 сентября 2018, 13:15
В отношении 31-летнего гендиректора «Специализированное автотранспортное хозяйство Агидели возбуждено уголовное дело.

Мужчине, который уже дал признательные показания, предъявят обвинения по ст. ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Согласно версии следствия, в период с марта по июль 2018 года подозреваемый, используя свое служебное положение, оформлял и выдавал в Нефтекамский межмуниципальный филиал УФСИН по РБ приказы о приеме на работу и табели учета рабочего времени о якобы отбытом тремя лицами наказании в виде обязательных работ.

За выдачу ложных документов, которые фактически не отбывали наказание, он получал различное имущество и требовал выполнение определенного вида работ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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