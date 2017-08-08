В Башкирии полковника УФСИН поместили под домашний арест

Адвокаты полковника не согласились с решением о заключении его под стражу и подали апелляционную жалобу, где указали на его серьезные заболевания. Кроме этого они обратили внимание на то, что Шумило имеет медаль за Заслуги перед отечеством II степени, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и положительно характеризуется на работе.