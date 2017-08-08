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В Башкирии полковника УФСИН поместили под домашний арест

8 августа 2017, 16:58
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Башкирии начальника республиканского ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН РФ", полковника Владимира Шумило, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, перевели под домашний арест, сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на собственные источники. Решение об изменении меры пресечения (ранее Владимир Шумило находился под стражей) вынес Верховный суд республики.

Владимира Шумило обвиняют в непреднамеренном убийстве.

Его задержали и арестовали в начале июня. Следствие считает, что он во время распития спиртных напитков поссорился со своим соседом. В ходе конфликта Шумило нанес многочисленные удары соседу, в результате последний умер.

Адвокаты полковника не согласились с решением о заключении его под стражу и подали апелляционную жалобу, где указали на его серьезные заболевания. Кроме этого они обратили внимание на то, что Шумило имеет медаль за Заслуги перед отечеством II степени, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и положительно характеризуется на работе.

Контроль за нахождением Владимира Шумило под домашним арестом поручен его подчиненным. На время следствия он отстранен от занимаемой должности, но не уволен.

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