В Башкирии директор фирмы растратил более 20 млн рублей

Свою вину обвиняемый не признал, однако ему все равно вынесли приговор по факту растраты с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.