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Posted 4 марта 2020, 11:31

Published 4 марта 2020, 11:31

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии директор фирмы растратил более 20 млн рублей

В Башкирии директор фирмы растратил более 20 млн рублей

4 марта 2020, 11:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В отношении 43-летнего мужчины вынесли приговор в Калининском районном суде.

Суд установил, что генеральный директор компании «ГПА-Башнефтесройналадка» по фиктивным договорам на расчетные счета организаций перечислил более 20 млн рублей на поставку оборудования, которое уже было закуплено.

В результате действий руководителя 114 работника не получили зарплату на общую сумму в размере около 3 млн рублей.

Свою вину обвиняемый не признал, однако ему все равно вынесли приговор по факту растраты с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Хищение
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