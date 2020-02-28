Митинг против действий БашРТС перенесли в другое место

Согласованный митинг в администрации Уфы предложили перенести в другое место. «Башинформ» сообщает, что причину в мэрии объяснили накладкой, так как в запланированное время на площади пройдет другое мероприятие. Митинг, напомним, был согласован более пяти дней назад.