Подкорректируй это: кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление?

В Уфе только и разговоров, что о корректировках по отоплению от «БашРТС», которые сообщают, что за минувший год жители республики задолжали более 60 млн руб., а время платить — пришло. При этом потребители в шоке от «долгов» и называют их взятыми с потолка — порой это немаленькие суммы, превышающие 10-15 тыс. руб. (пока рекорд, названный в соцсетях, — 41 тыс. руб.). Дело даже не в том, что для некоторых категорий населения эта внезапная сумма может быть неподъемной, а в самой необходимости один раз заплатить больше, чтобы потом платить как обычно, — без видимых на то причин. Все это выглядит, как попытка быстро заработать на тех, кто не пойдет ругаться и выяснять отношения с бюрократическим аппаратом, а молча отдаст деньги.