Жителю Башкирии, убившему троих людей, вынесли приговор

Суд установил, что обвиняемый был лишен права управления автомобилем, в тот день он ехал со своими знакомыми на «Ладе Гранта». На подъезде к Давлеканово водитель выехал на встречу и опрокинул автомобиль в кювет, в результате чего трое пассажиров скончались на месте происшествия от полученных травм.