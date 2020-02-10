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Posted 10 февраля 2020, 12:28

Published 10 февраля 2020, 12:28

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Жителю Башкирии, убившему троих людей, вынесли приговор

Жителю Башкирии, убившему троих людей, вынесли приговор

10 февраля 2020, 12:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Альшеевского района погубил в пьяном состоянии троих пассажиров.

Приговор 43-летнему мужчине вынесли в Давлекановском районном суде. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.6 ст.264 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемый был лишен права управления автомобилем, в тот день он ехал со своими знакомыми на «Ладе Гранта». На подъезде к Давлеканово водитель выехал на встречу и опрокинул автомобиль в кювет, в результате чего трое пассажиров скончались на месте происшествия от полученных травм.

Свою вину обвиняемый признал. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года и взыскал 2 млн рублей компенсации морального вреда.

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#Происшествия#Новости#Убийство
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