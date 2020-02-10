«Оскар» подтверждает: «Паразиты» — главный фильм 2019 года

Не в первый раз Пон Джун Хо фокусируется на классовой борьбе, на конфликте между богатыми и бедными. В данном случае режиссер оставляет крючок для зрителя прямо в названии, вновь рассказывая историю о том, как бедняки паразитируют на богачах и наоборот; более того он позволяет обнаружить связи «хозяин — паразит» не только по вертикали, но и по горизонтали. При этом, кажется, все еще открытым остается вопрос: если ты можешь уехать из деревни, а деревня из тебя — нет, то может ли рефлексия по этому поводу закончиться чем-то еще, кроме кровавой мести окружающему миру, который радуется еще одному славному капиталистическому дню.