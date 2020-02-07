В Башкирии торжественно открыли бассейн, а потом закрыли на следующий день

Напомним, об открытии бассейна на днях сообщила администрация Уфы. Речь идет о новом комплексе в микрорайоне Инорс. Общая площадь строения на бульваре Тухвата Янаби составляет три тысячи квадратных метров. Помимо бассейна здесь также был предусмотрен тренажерный зал.
Жители Уфы в социальных в то же время сообщили, что по факту он оказался все еще закрытым, что сильно их возмутило. Одна из горожанок даже отметила, что для того, чтобы купить абонемент, ей пришлось отпрашиваться раньше. О том, что комплекс работает, ей подтвердили также и в администрации Калининского района.
Глава минспорта Башкирии Руслан Хабибов опубликовал объяснение этой ситуации. Руководитель ведомства отметил, что 5 февраля было техническое открытие, добавив, что в тот день был технический заплыв, проверялась работоспособность оборудования. Запись в бассейн, по его словам, начнется с сегодняшнего дня.
Впрочем, ранее эта информация нигде не уточнялась.