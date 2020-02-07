В Башкирии торжественно открыли бассейн, а потом закрыли на следующий день

Жители Уфы в социальных в то же время сообщили, что по факту он оказался все еще закрытым, что сильно их возмутило. Одна из горожанок даже отметила, что для того, чтобы купить абонемент, ей пришлось отпрашиваться раньше. О том, что комплекс работает, ей подтвердили также и в администрации Калининского района.