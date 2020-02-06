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Мужчина из Уфы надругался над 10-летней девочкой в бассейне

6 февраля 2020, 06:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Уфимец приставал к ребенка в бассейне фитнес-клуба «Аквитания».

В Уфе вынесли обвинительный приговор 40-летнему мужчины по факту иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста ( п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Суд установил, что это произошло в апреле 2019 года во время плавания в бассейне фитнес-клуба. Мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера. Девочка рассказала об этом своей маме, а та обратилась в полицию.

Свою вину подсудимый не признал, однако суд его приговорил в 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

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