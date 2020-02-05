Волки против собак: в нацпарке «Башкирия» опровергли массовые нападения на животных

«Любой кинолог с легкостью отличит, где кто. На одном видео собаку преследовали именно влчаки – упитанные, ухоженные, к тому же не в Башкирии… В другом регионе уже даже хозяина их нашли. На видео, присланном нам на днях друзьями, бежит по дороге как раз таки настоящий волк. Специально его для примера прикладываем, чтобы вы сами убедились, насколько он не похож на тех упитанных собак», - сообщили в нацпарке.