Волки против собак: в нацпарке «Башкирия» опровергли массовые нападения на животных

Об этом сообщается на официальном сайте национального парка. По словам сотрудников парка, речь вовсе идет не о диких волках, а о собаках породы чешский влчак, которые внешне действительно похожи на диких волков.
«Любой кинолог с легкостью отличит, где кто. На одном видео собаку преследовали именно влчаки – упитанные, ухоженные, к тому же не в Башкирии… В другом регионе уже даже хозяина их нашли. На видео, присланном нам на днях друзьями, бежит по дороге как раз таки настоящий волк. Специально его для примера прикладываем, чтобы вы сами убедились, насколько он не похож на тех упитанных собак», - сообщили в нацпарке.
По словам директора нацпарка «Башкирия» Владимира Кузнецова, волки в период гона начинают терять бдительность и присущую им осмотрительность и начинают выходить к людям.
«Но это всё же редкие случаи. Сегодня нет оснований говорить об увеличении численности этого вида. Нам только предстоит провести зимние маршрутные учеты животных. И тогда мы точнее скажем, кто и в каком количестве обитает у нас. Сотрудники парка постоянно патрулируют территорию, следы волков встречаются редко», - прокомментировал Владимир Кузнецов.
Тем временем в нацпарке напомнили жителям республики о том, чем отличаются волки и собаки друг от друга.