В Башкирии нашли тело пропавшего в прошлом году мужчины

В следственном комитете сообщили, что сейчасустановлен подозреваемый. Изначально никаких следов криминала обнаружено не было, мужчина уходил из дома и раньше. В последний раз о его пропаже заявлял сын, но все позже следствие изменило свою версию.
Следователи выяснили, что у пропавшего были неприязненные отношения с нынешним супругом его бывшей жены, так как они все жили под одной крышей. Вскоре мужчина сознался, что с погибшим у него был конфликт, который закончился дракой. Из-за увечий тот скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело за город и закопал. Тело нашли в том же месте. В настоящий момент подозреваемом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.