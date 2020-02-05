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В Башкирии нашли тело пропавшего в прошлом году мужчины

5 февраля 2020, 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В следственном комитете сообщили, что погибший числила пропавшим с ноября прошлого года.

В следственном комитете сообщили, что сейчасустановлен подозреваемый. Изначально никаких следов криминала обнаружено не было, мужчина уходил из дома и раньше. В последний раз о его пропаже заявлял сын, но все позже следствие изменило свою версию.

Следователи выяснили, что у пропавшего были неприязненные отношения с нынешним супругом его бывшей жены, так как они все жили под одной крышей. Вскоре мужчина сознался, что с погибшим у него был конфликт, который закончился дракой. Из-за увечий тот скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело за город и закопал. Тело нашли в том же месте. В настоящий момент подозреваемом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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