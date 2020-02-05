В Башкирии нашли тело пропавшего в прошлом году мужчины

Следователи выяснили, что у пропавшего были неприязненные отношения с нынешним супругом его бывшей жены, так как они все жили под одной крышей. Вскоре мужчина сознался, что с погибшим у него был конфликт, который закончился дракой. Из-за увечий тот скончался.