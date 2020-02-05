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В Башкирии 5-летней девочке все-таки выделили лекарства после вмешательства СМИ

5 февраля 2020, 12:32
Фото: семейный архив Галимовых
После публикации статьи о перебоях с лекарствами, коснувшихся Диану Галимову, стало известно, что она получила свой препарат.

Вчера, 4 февраля, Медиакорсеть опубликовала материал о пятилетней Диане Галимовой из Белебея, страдающей легочной гипертезией. Девочка не получает жизненно-необходимое лекарство, бесплатно предоставляемое региональным минздравом. После публикации статьи стало известно, что ей все-таки выдали препарат Траклир в детской дозировке.

Напомним, Диана Галимова родилась с редким пороком сердца. Из-за медлительности врачей, необходимую операцию ей сделали на несколько лет позже, чем было необходимо в ее случае. По этой причине у девочки развилось редкое орфанное заболевание – легочная гипертензия.

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