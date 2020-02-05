В Башкирии 5-летней девочке все-таки выделили лекарства после вмешательства СМИ

Напомним, Диана Галимова родилась с редким пороком сердца. Из-за медлительности врачей, необходимую операцию ей сделали на несколько лет позже, чем было необходимо в ее случае. По этой причине у девочки развилось редкое орфанное заболевание – легочная гипертензия.