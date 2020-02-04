mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ветеринары Башкирии получат мобильники со специально разработанным приложением

4 февраля 2020, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Такие мобильные устройства получат к 2021 году все ветеринарные участки.

Планируется, что смартфон заменит традиционные амбулаторные карты. Его разработали специально по заказу республики, 40 приборов работают в пилотном режиме в Башкирском государственном аграрном университете и в Стерлитамакском районе.

По словам начальника Управления ветеринарии РБ Азата Зиганшина, этот телефон с двумя сим-картами, он протиуоударный и водонепроницаемый. В каждом телефоне будет установлено мобильное приложение, которое позволяет определить владельца животного.

«Прибор оснащен сканерами для считывания электронных подкожных чипов, штрих- и QR-кодом различных модификаций. Также у специалистов есть возможность с его помощью предоставлять отчетность в электронном виде», – рассказал Азат Зиганшин.

Один такой телефон стоит 40 тысяч рублей. Чтобы обеспечить 521 ветеринарный участок, по словам начальника ветеринарии, требуется почти 21 млн рублей.

Материалы по теме
Рустэм Хамитов уволил начальника управления ветеринарии Башкирии В Уфе ветеринар спас добермана, который съел нижнее белье хозяинаДизайн от ветеринара, нежные чиновники, банкеты: топ госзакупок в Башкирии 2019 года
#Новости#Управление ветеринарии#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48