Ветеринары Башкирии получат мобильники со специально разработанным приложением

Планируется, что смартфон заменит традиционные амбулаторные карты. Его разработали специально по заказу республики, 40 приборов работают в пилотном режиме в Башкирском государственном аграрном университете и в Стерлитамакском районе.
По словам начальника Управления ветеринарии РБ Азата Зиганшина, этот телефон с двумя сим-картами, он протиуоударный и водонепроницаемый. В каждом телефоне будет установлено мобильное приложение, которое позволяет определить владельца животного.
«Прибор оснащен сканерами для считывания электронных подкожных чипов, штрих- и QR-кодом различных модификаций. Также у специалистов есть возможность с его помощью предоставлять отчетность в электронном виде», – рассказал Азат Зиганшин.
Один такой телефон стоит 40 тысяч рублей. Чтобы обеспечить 521 ветеринарный участок, по словам начальника ветеринарии, требуется почти 21 млн рублей.