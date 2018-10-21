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В Уфе ветеринар спас добермана, который съел нижнее белье хозяина

21 октября 2018, 12:30
Животному пришлось делать срочную операцию.

О необычном случае из практики ветеринарной клиники рассказал портал UfacityNews.ru. Доберман, которого привели в клинику мучился от болей в животе. Обследование показало, что у пса наблюдается непроходимость пищевода из-за застрявшего там инородного тела.

Животному провели срочную операцию и обнаружили в желудке собаки нижнее белье хозяина. Операцию проел ветеринар Айрат Кутлиматов, который ранее делал сложные операции наполовину обездвиженным коту и псу. Для кота он сделал подобие экзоскелета, а для пса – почти инвалидную коляску.

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#Новости#Управление ветеринарии#Татьяна Майорова,#Общество
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