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В Башкирии осудили мужчину, по вине которого погиб отец четверых детей

3 февраля 2020, 11:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Обвиняемый сбил пешехода в мае 2019 года.

В прокуратуре сообщили, что в Благовещенске вынесен приговор 52-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода.

Обвиняемый в тот день был сильно пьян и угнал «Газель», он сбил пешехода, который шел по обочине, вышел из машины и скрылся на несколько часов, после чего уже вернулся на место происшествия.

Пешеход скончался на месте происшествия, он был отцом четверых детей, уточнили в ведомстве.

По результатам рассмотрения уголовного дела, его фигуранту вынесли наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права водить транспорт на два года.

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