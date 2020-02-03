В Башкирии осудили мужчину, по вине которого погиб отец четверых детей

В прокуратуре сообщили, что в Благовещенске вынесен приговор 52-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода.
Обвиняемый в тот день был сильно пьян и угнал «Газель», он сбил пешехода, который шел по обочине, вышел из машины и скрылся на несколько часов, после чего уже вернулся на место происшествия.
Пешеход скончался на месте происшествия, он был отцом четверых детей, уточнили в ведомстве.
По результатам рассмотрения уголовного дела, его фигуранту вынесли наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права водить транспорт на два года.