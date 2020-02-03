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В Башкирии на съемной квартире обнаружили мертвого 19-летнего студента и школьницу

3 февраля 2020, 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Парня и 14-летнюю школьницу обнаружили в Бирске в минувшие выходные.

Когда их нашли, парень был уже мертв, а девочку увезли без сознания в больницу, где она скончалась спустя некоторое время.

Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах ГТРК-Башкортостан сообщает, что нашел юношу и девочку собственник квартиры, которую снимал студент. Мужчина рассказал, что молодой человек несколько дней не отвечал на звонки, после чего тот и решил проверить его дома.

Предварительно сообщается, что несчастный случай произошел из-за неисправной вентиляции. Точные причины смерти объявят по результатам экспертизы.

В настоящий момент подробности произошедшего только устанавливаются.

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