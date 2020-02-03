В Башкирии на съемной квартире обнаружили мертвого 19-летнего студента и школьницу

Когда их нашли, парень был уже мертв, а девочку увезли без сознания в больницу, где она скончалась спустя некоторое время.
Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах ГТРК-Башкортостан сообщает, что нашел юношу и девочку собственник квартиры, которую снимал студент. Мужчина рассказал, что молодой человек несколько дней не отвечал на звонки, после чего тот и решил проверить его дома.
Предварительно сообщается, что несчастный случай произошел из-за неисправной вентиляции. Точные причины смерти объявят по результатам экспертизы.
В настоящий момент подробности произошедшего только устанавливаются.