В Башкирии на съемной квартире обнаружили мертвого 19-летнего студента и школьницу

Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах ГТРК-Башкортостан сообщает, что нашел юношу и девочку собственник квартиры, которую снимал студент. Мужчина рассказал, что молодой человек несколько дней не отвечал на звонки, после чего тот и решил проверить его дома.