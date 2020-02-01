Жуткое ДТП на М-5: молодые супруги из Уфы погибли на глазах у дочери

ДТП произошло 31 января. По информации издания «На земле Салавата» недалеко от города Аши Kia Sorento врезалась в ВАЗ-2107, в котором ехала молодая семья из Уфы.
За рулем Kia Sorento был 55-летний водитель. Сообщается, что ехал он по встречке.
От полученных травм на месте скончались 27-летний глава семьи и его 33-летняя супруга. 7-летняя дочка получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Известно, что семья на выходные ехала в деревню.
В ГИБДД по Башкирии сейчас ищут всех очевидцев трагической аварии и просят предоставить их записи с видеорегистраторов.