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Жуткое ДТП на М-5: молодые супруги из Уфы погибли на глазах у дочери

1 февраля 2020, 11:23
Фото: vk.com
Авария, которая произошла на трассе М-5 в Челябинской области, унесла жизни 27-летнего водителя и его 33-летней жены.

ДТП произошло 31 января. По информации издания «На земле Салавата» недалеко от города Аши Kia Sorento врезалась в ВАЗ-2107, в котором ехала молодая семья из Уфы.

За рулем Kia Sorento был 55-летний водитель. Сообщается, что ехал он по встречке.

От полученных травм на месте скончались 27-летний глава семьи и его 33-летняя супруга. 7-летняя дочка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Известно, что семья на выходные ехала в деревню.

В ГИБДД по Башкирии сейчас ищут всех очевидцев трагической аварии и просят предоставить их записи с видеорегистраторов.

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