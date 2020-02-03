Следком Башкирии сообщил подробности обнаружения тел студента и 14-летней школьницы

В следкоме уточнили, что тело 19-летнего парня и на тот момент еще живую, но в бессознательном состоянии 14-летнюю школьницу нашли 1 февраля на съемной квартире в Бирске. На них не было никаких видимых повреждений, девушку доставили в больницу, но она вскоре там скончалась.