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Следком Башкирии сообщил подробности обнаружения тел студента и 14-летней школьницы

3 февраля 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
По факту произошедшего следователи возбудили дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В следкоме уточнили, что тело 19-летнего парня и на тот момент еще живую, но в бессознательном состоянии 14-летнюю школьницу нашли 1 февраля на съемной квартире в Бирске. На них не было никаких видимых повреждений, девушку доставили в больницу, но она вскоре там скончалась.

Медиакорсеть также сообщала со ссылкой на ГТРК - Башкортостан, что молодых людей обнаружил хозяин квартиры, жилье у него снимал погибший студент. Мужчина рассказал, что 19-летний не отвечал на звонки несколько дней, поэтому он решил прийти и проверить причину.

Сотрудники регионального следственного комитета уже провели осмотр места происшествия, проходит проверка отопительного оборудования квартиры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Предварительно считается, что это несчастный случай, который произошел из-за неисправной вентиляции.

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