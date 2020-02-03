Следком Башкирии сообщил подробности обнаружения тел студента и 14-летней школьницы

В следкоме уточнили, что тело 19-летнего парня и на тот момент еще живую, но в бессознательном состоянии 14-летнюю школьницу нашли 1 февраля на съемной квартире в Бирске. На них не было никаких видимых повреждений, девушку доставили в больницу, но она вскоре там скончалась.
Медиакорсеть также сообщала со ссылкой на ГТРК - Башкортостан, что молодых людей обнаружил хозяин квартиры, жилье у него снимал погибший студент. Мужчина рассказал, что 19-летний не отвечал на звонки несколько дней, поэтому он решил прийти и проверить причину.
Сотрудники регионального следственного комитета уже провели осмотр места происшествия, проходит проверка отопительного оборудования квартиры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Предварительно считается, что это несчастный случай, который произошел из-за неисправной вентиляции.