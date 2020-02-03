mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Про туалеты надоело»: глава Башкирии потребовал свежих новостей о развитии туризма

3 февраля 2020, 06:09
Фото: скриншот видео. / pravitelstvorb.ru
Радий Хабиров сделал замечание главе Госкомтуризма Рб Салавату Нафикову.

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров внезапно отчитал председателя Госкомтуризма республики Салавата Нафикова и курирующего это направление вице-премьера Рустама Муратова за отсутствие результатов в туристической сфере. Разговор возник после рассказа о прошедшем на прошлой неделе в Уфе форуме легкой промышленности, где было много интересных активностей.

— Я понимаю, что структурно вы еще там не разделились. Госкомитет у нас де-факто не существует. Но время идет, я ждать не могу. Я уже три или четыре раза собирал у себя совещание по туризму и особого движения там не вижу. В какой-то момент у меня терпение кончится, и я сам буду этим заниматься, — жестко произнес Радий Хабиров. — Жду от вас предложений.

По его словам, форум легкой промышленности был хорош тем, что на нем мало говорили, а выделили шесть пунктов и обязались их сделать.

— Вы сделайте мне два предложения по туризму, но чтобы я их мог осязать, пощупать, чтобы предприниматели от туризма почувствовали нашу поддержку. Доклады о том, какими должны быть у нас туалеты, надоели, — отметил Радий Хабиров. — Пока делаю вам такое замечание. Туризм - большая сфера экономики, которая пока держится у нас на энтузиастах и старых наработках. Пока ничего нового мне не предложили.

Судя по тому, что в Башкирии недавно прошел Диджитал-Курултай, посвященный как раз теме внутреннего туризма, так что у Госкомтуризма после него наверняка должны быть наработки, которые уже можно представить главе региона.

Материалы по теме
В Ростуризме рассказали о проекте стратегии развития туризма до 2035 года Внутренний туризм в Башкирии: Продолжаем начинатьТемой ежегодного DIGITAL КУРУЛТАЙ в Башкирии станет туризм
#Новости#Туризм#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48