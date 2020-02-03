«Про туалеты надоело»: глава Башкирии потребовал свежих новостей о развитии туризма

— Я понимаю, что структурно вы еще там не разделились. Госкомитет у нас де-факто не существует. Но время идет, я ждать не могу. Я уже три или четыре раза собирал у себя совещание по туризму и особого движения там не вижу. В какой-то момент у меня терпение кончится, и я сам буду этим заниматься, — жестко произнес Радий Хабиров. — Жду от вас предложений.