«Про туалеты надоело»: глава Башкирии потребовал свежих новостей о развитии туризма

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров внезапно отчитал председателя Госкомтуризма республики Салавата Нафикова и курирующего это направление вице-премьера Рустама Муратова за отсутствие результатов в туристической сфере. Разговор возник после рассказа о прошедшем на прошлой неделе в Уфе форуме легкой промышленности, где было много интересных активностей.
— Я понимаю, что структурно вы еще там не разделились. Госкомитет у нас де-факто не существует. Но время идет, я ждать не могу. Я уже три или четыре раза собирал у себя совещание по туризму и особого движения там не вижу. В какой-то момент у меня терпение кончится, и я сам буду этим заниматься, — жестко произнес Радий Хабиров. — Жду от вас предложений.
По его словам, форум легкой промышленности был хорош тем, что на нем мало говорили, а выделили шесть пунктов и обязались их сделать.
— Вы сделайте мне два предложения по туризму, но чтобы я их мог осязать, пощупать, чтобы предприниматели от туризма почувствовали нашу поддержку. Доклады о том, какими должны быть у нас туалеты, надоели, — отметил Радий Хабиров. — Пока делаю вам такое замечание. Туризм - большая сфера экономики, которая пока держится у нас на энтузиастах и старых наработках. Пока ничего нового мне не предложили.
Судя по тому, что в Башкирии недавно прошел Диджитал-Курултай, посвященный как раз теме внутреннего туризма, так что у Госкомтуризма после него наверняка должны быть наработки, которые уже можно представить главе региона.