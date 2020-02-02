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В Башкирии после пожара в автомобиле скорой помощи госпитализирован один человек

2 февраля 2020, 10:31
Фото: МЧС по РБ
В МЧС по Башкирии сообщили, что это произошло сегодня утром, 2 февраля, около 6:13 в Стерлитамаке.

Спасатели уточнили, что пожар начался внутри гаража по улице Карла Маркса. В сообщении передается, что горел автомобиль скорой медицинской помощи.

На месте пожарные уже выяснили, что огонь начался в двух автомобилях –УАЗ и Форд транзит. Огонь удалось побороть в течение 40 минут, в 6:54 закончили ликвидировать уже все последствия.

По оперативным данным, в пожаре пострадал один человек, его направили в больницу №1 в Стерлитамаке.

Пока что точная причина пожаров неизвестна, на месте работает эксперт лаборатории.

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