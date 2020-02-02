В Башкирии после пожара в автомобиле скорой помощи госпитализирован один человек

Спасатели уточнили, что пожар начался внутри гаража по улице Карла Маркса. В сообщении передается, что горел автомобиль скорой медицинской помощи.
На месте пожарные уже выяснили, что огонь начался в двух автомобилях –УАЗ и Форд транзит. Огонь удалось побороть в течение 40 минут, в 6:54 закончили ликвидировать уже все последствия.
По оперативным данным, в пожаре пострадал один человек, его направили в больницу №1 в Стерлитамаке.
Пока что точная причина пожаров неизвестна, на месте работает эксперт лаборатории.