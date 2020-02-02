«Оставляет желать лучшего»: в ГИБДД Уфы выложили список дорог, которые не чистят

Столичная госавтоинспекция опубликовала фотографии ситуации на дорогах. В ГИБДД сообщили, что провели обследование дорожной уличной сети и выявили, что на дорогах очень сложная обстановка. В ведомстве сообщили, что увидели заснеженные тротуары, пешеходные переходы, проезжую часть в сугробах.
«Все эти факторы могут стать сопутствующей причиной дорожных аварий, как наездов на пешеходов, так и столкновений», – добавили в сообщении.
Сотрудники госавтоинспекции не выдержали и прислали список улиц, которые коммунальные службы проигнорировали при чистке: перекресток Айской улицы и 8 марта, Мингажева, улица Большая гражданская и бульвар Ибрагимова, Рихарда Зорге, города Галле, Революционная, 50 лет Октября.
«К сожалению, реальность оставляет желать лучшего. Госавтоинспекция столицы обращает внимание водителей на соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями», – попросили в пресс-службе ГИБДД.