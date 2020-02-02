mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Оставляет желать лучшего»: в ГИБДД Уфы выложили список дорог, которые не чистят

2 февраля 2020, 07:37
Фото: ГИБДД по Уфе
В госавтоинспекции сделали фотографии нечищеных дорог и сказали, что на дорогах Уфы наблюдается очень сложная обстановка.

Столичная госавтоинспекция опубликовала фотографии ситуации на дорогах. В ГИБДД сообщили, что провели обследование дорожной уличной сети и выявили, что на дорогах очень сложная обстановка. В ведомстве сообщили, что увидели заснеженные тротуары, пешеходные переходы, проезжую часть в сугробах.

«Все эти факторы могут стать сопутствующей причиной дорожных аварий, как наездов на пешеходов, так и столкновений», – добавили в сообщении.

Сотрудники госавтоинспекции не выдержали и прислали список улиц, которые коммунальные службы проигнорировали при чистке: перекресток Айской улицы и 8 марта, Мингажева, улица Большая гражданская и бульвар Ибрагимова, Рихарда Зорге, города Галле, Революционная, 50 лет Октября.

«К сожалению, реальность оставляет желать лучшего. Госавтоинспекция столицы обращает внимание водителей на соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями», – попросили в пресс-службе ГИБДД.

Материалы по теме
В ГИБДД предупредили о массовой проверке водителей на дорогах в УфеВ центре Уфы женщина упала посреди дороги «Состояние ухудшалось на глазах»: в Уфе у мужчины начался приступ прямо на дороге
#Новости#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48