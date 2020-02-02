«Оставляет желать лучшего»: в ГИБДД Уфы выложили список дорог, которые не чистят

Столичная госавтоинспекция опубликовала фотографии ситуации на дорогах. В ГИБДД сообщили, что провели обследование дорожной уличной сети и выявили, что на дорогах очень сложная обстановка. В ведомстве сообщили, что увидели заснеженные тротуары, пешеходные переходы, проезжую часть в сугробах.