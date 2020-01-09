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Posted 9 января 2020, 07:02

Published 9 января 2020, 07:02

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Уфе 65-летний мужчина погиб во время катания на тюбинге с внучкой

В Уфе 65-летний мужчина погиб во время катания на тюбинге с внучкой

9 января 2020, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сообщается, что они катались на несанкционированной горке.

В следственном комитете по Башкирии рассказали, что трагический случай произошел 7 января на несанкционированном склоне для катания на улице Менделеева. В тот день покататься на тюбинге погибший пришел вместе со своей семилетней внучкой.

Предварительно известно, что 65-летнему мужчине стало плохо во время спуска на горке, он потерял сознание и врезался дерево. Когда на место происшествия прибыли медики, то констатировали у него смерть, девочка не пострадала.

В настоящий момент причины произошедшего уточняются, по факту смерти назначена экспертиза, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Несчастный случай
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