В Уфе 65-летний мужчина погиб во время катания на тюбинге с внучкой

Posted 9 января 2020, 07:02
Published 9 января 2020, 07:02
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В следственном комитете по Башкирии рассказали, что трагический случай произошел 7 января на несанкционированном склоне для катания на улице Менделеева. В тот день покататься на тюбинге погибший пришел вместе со своей семилетней внучкой.
Предварительно известно, что 65-летнему мужчине стало плохо во время спуска на горке, он потерял сознание и врезался дерево. Когда на место происшествия прибыли медики, то констатировали у него смерть, девочка не пострадала.
В настоящий момент причины произошедшего уточняются, по факту смерти назначена экспертиза, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после.