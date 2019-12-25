В Башкирии погиб мужчина, который пытался спасти жеребенка

В Башкирии, по информации гоструда, погиб 61-летний начальник конетоварной фермы совхоза «Рощинский». Сообщается, что трагедия произошла 27 сентября.
В тот день погибший вместе со своим братом перегоняли вброд лошадей через реку Туганак. Во время перегона одному из жеребят так и не удалось выкарабкаться по склону, из-за скользкой земли он снова и снова оказывался в воде.
Тогда мужчина решил вытащить жеребенка при помощи веревки, достал ее из машины, а когда начал тянуть, то вскрикнул и упал в воду. Пострадавшего вытащили наверх мужчины, которые рядом устанавливали ЛЭП-опоры. Вскоре приехала скорая помощь, которая констатировала его смерть от механической асфиксии в результате утопления в воде.
Инспекторы гострудинспекции считают, что причиной несчастного случая стал тот факт, что работодатель не разработал маршруты перегона, не исследовал реку, чтобы найти брод, глубина которого не должна была превышать оси колеса транспортного средства, а в данном случае вода достигала груди пострадавшего.