В Уфе 1500 авторов писем Деду Морозу приглашены на рождественскую елку в ГДК

Posted 5 января 2020, 09:35
Published 5 января 2020, 09:35
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Напомним, в 2019 году прошел 17 сезон проекта «Письмо Деду Морозу». В течение всего года участники от 3 до 15 лет совершали добрые и полезные дела: для каждой возрастной категории Секретная служба Деда Мороза готовила специальные задания. С 1 ноября по 5 декабря участники должны были написать письма Деду Морозу, рассказать о своих добрых делах и поделиться результатами.
В этом году на почту поступило более 2500 писем из городов и районов Башкирии, всего сделано больше 30 тысяч полезных дел: это и благотворительные концерты для подопечных социальных учреждений, и экологические акции, и масштабные субботники, и тимуровская помощь людям старшего возраста, и благотворительные мероприятия в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и др.
1500 ребят стали победителями проекта, из них 90 вошли в число супер-победителей.
6 января пройдут сразу три рождественских представления: для победителей из городов и районов Башкортостана, для победителей из Уфы). В программе выставка добрых писем победителей проекта, игры для гостей, мастер-классы для детей, награждение супер-победителей, рождественское представление для юных зрителей, встреча и общение с Дедом Морозом и его Секретной службой.
Всего за семнадцать лет в проекте приняли участие более 89 тысяч детей, для победителей организовано 87 новогодних представлений.