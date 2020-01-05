В Уфе 1500 авторов писем Деду Морозу приглашены на рождественскую елку в ГДК

В этом году на почту поступило более 2500 писем из городов и районов Башкирии, всего сделано больше 30 тысяч полезных дел: это и благотворительные концерты для подопечных социальных учреждений, и экологические акции, и масштабные субботники, и тимуровская помощь людям старшего возраста, и благотворительные мероприятия в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и др.