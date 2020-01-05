У жительницы Башкирии изъяли 60 литров суррогатного алкоголя

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров предложил плату за данные о точках продаж нелегального алкоголя: 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольных спиртосодержащих суррогатов, 2000 рублей — за информацию о продавце. Накануне Нового года в республике вступил в силу «сухой закон», предусматривающий ограничение на продажу алкогольной продукции с 3 по 6 января.