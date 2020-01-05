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Posted 5 января 2020, 12:25

Published 5 января 2020, 12:25

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

У жительницы Башкирии изъяли 60 литров суррогатного алкоголя

У жительницы Башкирии изъяли 60 литров суррогатного алкоголя

5 января 2020, 12:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Факт реализации спиртосодержащей жидкости был выявлен в селе Старые Кандры Тумайзинского района.

Правоохранители задержали жительницу Старых Кандров, которая занималась незаконной розничной продажей алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, на нее составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.1 КоАП РФ.

В районах и городах республики продолжаются проверки на предмет незаконной продажи алкоголя.

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров предложил плату за данные о точках продаж нелегального алкоголя: 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольных спиртосодержащих суррогатов, 2000 рублей — за информацию о продавце. Накануне Нового года в республике вступил в силу «сухой закон», предусматривающий ограничение на продажу алкогольной продукции с 3 по 6 января.

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