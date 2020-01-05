У жительницы Башкирии изъяли 60 литров суррогатного алкоголя

Posted 5 января 2020, 12:25
Published 5 января 2020, 12:25
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Правоохранители задержали жительницу Старых Кандров, которая занималась незаконной розничной продажей алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, на нее составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.1 КоАП РФ.
В районах и городах республики продолжаются проверки на предмет незаконной продажи алкоголя.
Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров предложил плату за данные о точках продаж нелегального алкоголя: 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольных спиртосодержащих суррогатов, 2000 рублей — за информацию о продавце. Накануне Нового года в республике вступил в силу «сухой закон», предусматривающий ограничение на продажу алкогольной продукции с 3 по 6 января.